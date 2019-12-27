Роскосмос сэкономит 500 миллионов рублей на запуске спутников «Гонец»

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

 Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком

Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

 Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России

Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России
Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

 Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком

Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

 Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России

Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России
15:19   27 Декабря 2019
Россия

Роскосмос сэкономит 500 миллионов рублей на запуске спутников «Гонец»

Роскосмос сэкономит 500 миллионов рублей на запуске спутников «Гонец»

Госкорпорация заказала вместо легкой «Ангары-1.2» изготовление средней ракеты «Союз-2​​​.1б» для запуска с космодрома Восточный тройки спутников «Гонец-М». Об этом сообщил представитель Роскосмоса. По его словам, решение позволит сэкономить около 500 миллионов рублей.

На изготовление ракеты Роскосмос планируется потратить миллиард 501 миллион рублей. Также ракету необходимо поставить на космодром Восточный до 15 ноября 2022 года, что на 13 месяцев позже, чем планировали запустить спутники «Гонец-М» на ракете «Ангара».

Госкорпорация 10 июня 2019 года заключила контракт на запуск с помощью ракеты «Ангара-1.2» аппаратов связи «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35. Однако осенью контракт расторгли. Тогда на легкую «Ангару-1.2» хотели потратить 2,028 миллиарда рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#космос #ракета #роскосмос #спутник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...