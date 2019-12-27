Роскосмос сэкономит 500 миллионов рублей на запуске спутников «Гонец»

Госкорпорация заказала вместо легкой «Ангары-1.2» изготовление средней ракеты «Союз-2​​​.1б» для запуска с космодрома Восточный тройки спутников «Гонец-М». Об этом сообщил представитель Роскосмоса. По его словам, решение позволит сэкономить около 500 миллионов рублей.

На изготовление ракеты Роскосмос планируется потратить миллиард 501 миллион рублей. Также ракету необходимо поставить на космодром Восточный до 15 ноября 2022 года, что на 13 месяцев позже, чем планировали запустить спутники «Гонец-М» на ракете «Ангара».

Госкорпорация 10 июня 2019 года заключила контракт на запуск с помощью ракеты «Ангара-1.2» аппаратов связи «Гонец-М» с номерами 33, 34 и 35. Однако осенью контракт расторгли. Тогда на легкую «Ангару-1.2» хотели потратить 2,028 миллиарда рублей.