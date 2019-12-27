Корпоративные VPN финансовых компаний были атакованы русскоязычными хакерами

Серию атак зафиксировала «Лаборатория Касперского», по ее данным, злоумышленники могут быть русскоязычными. Также компании известно, что хакеры пытались выкрасть средства организаций на несколько десятков миллионов долларов.

Так, «Лаборатория Касперского» сообщила, что хакеры атаковали несколько финансовых и телекоммуникационных компаний в Восточной Европе и Средней Азии при помощи уязвимости их корпоративных VPN. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу IT-компании.

Известно, что злоумышленники намеревались выкрасть несколько десятков миллионов долларов, а в корпоративных сетях компаний они искали финансовую информацию.

«Объединяют все эти инциденты общая техника атак и единая точка входа злоумышленников. Как выяснили эксперты компании в ходе расследования этих неудавшихся попыток киберограблений, преступники использовали уязвимость в VPN-решениях, которые были установлены во всех атакованных организациях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также представители «Лаборатории Касперского» добавили, что слабостью VPN смогли воспользоваться сразу несколько взломщиков из разных кибергруппировок. «Лаборатория» предполагает, что скорее всего за этим стоят русскоязычные хакеры.