Израиль по указке США наносит удары по Сирии без разрешения Совбеза ООН

Член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин назвал удары авиации Израиля по Сирии открытым актом агрессии в отношении страны. Об этом он заявил в пятницу, 27 декабря, в беседе с iReactor.

Эксперт, комментируя атаку израильских военнослужащих, заявил, что говорить о дружелюбии в адрес Сирии нельзя. Он назвал произошедшее актом агрессии по отношению к САР со стороны Израиля.

«Я думаю, что здесь Израиль выступает в качестве сподвижника идей и идеологии США в данном вопросе», — предположил собеседник издания.

Швыткин также напомнил о беседе лидеров РФ и Израиля Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, во время которой они обсудили израильские атаки на Сирию. Эксперт уверен, что Путин мог повлиять на позицию властей Израиля вплоть до полного пересмотра своих действий по отношению к Сирии.

«Я убежден, что он [разговор — ред.] будет являться неким координирующем действием по отношению к Израилю в части недопустимости нарушения норм международного права по отношению к суверенному государству, — заявил он.

В ночь на понедельник Дамаск подвергся очередному ракетному удару. По данным сирийских телеканалов, ПВО САР смогли отбить ракетный удар. Столицу Сирии 23 декабря атаковали самолеты ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана.