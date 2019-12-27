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15:34   27 Декабря 2019
Весь мир

Израиль по указке США наносит удары по Сирии без разрешения Совбеза ООН

Израиль по указке США наносит удары по Сирии без разрешения Совбеза ООН

Член комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин назвал удары авиации Израиля по Сирии открытым актом агрессии в отношении страны. Об этом он заявил в пятницу, 27 декабря, в беседе с iReactor

Эксперт, комментируя атаку израильских военнослужащих, заявил, что говорить о дружелюбии в адрес Сирии нельзя. Он назвал произошедшее актом агрессии по отношению к САР со стороны Израиля. 

«Я думаю, что здесь Израиль выступает в качестве сподвижника идей и идеологии США в данном вопросе», — предположил собеседник издания. 

Швыткин также напомнил о беседе лидеров РФ и Израиля Владимира Путина и Биньямина Нетаньяху, во время которой они обсудили израильские атаки на Сирию. Эксперт уверен, что Путин мог повлиять на позицию властей Израиля вплоть до полного пересмотра своих действий по отношению к Сирии. 

«Я убежден, что он [разговор — ред.] будет являться неким координирующем действием по отношению к Израилю в части недопустимости нарушения норм международного права по отношению к суверенному государству, — заявил он. 

В ночь на понедельник Дамаск подвергся очередному ракетному удару. По данным сирийских телеканалов, ПВО САР смогли отбить ракетный удар. Столицу Сирии 23 декабря атаковали самолеты ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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