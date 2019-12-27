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14:54   27 Декабря 2019
Россия

Медведев наградил сотрудников МЧС в День спасателя

Медведев наградил сотрудников МЧС в День спасателя

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев вручил государственные награды сотрудникам МЧС в День спасателя. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщает РИА Новости. 

В ходе торжественного мероприятия Медведев поблагодарил сотрудников ведомства за службу, отметив, что им приходится тяжело трудиться. 

«От ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей и вы эту работу делаете хорошо», — заявил он. 

Премьер подчеркнул, что неспроста в профессиональном мире работники МЧС пользуются заслуженным уважением. Именно этот уровень и предопределяет отношение к ведомству и его сотрудникам, заявил Медведев.

Глава правительства добавил, что сегодняшние награды — это оценка того, что было сделано, и выразил уверенность, что спасатели продолжат и дальше нести с честью службу, а также справляться с теми задачами, которые стоят перед МЧС в нашей стране.

Наградами были отмечены 20 спасателей. Отдельную благодарность президента РФ Владимира Путина получил Центр экстренной психологической помощи. Кроме этого, Медведев наградил спасателй орденами «За заслуги перед отечеством» I и II степеней, медалями Суворова, медалями «За отвагу на пожаре» и медалями «За спасение погибавших».

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Автор: Софья Белоцерковская
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