Визит Путина в Вифлеем ожидают 23 января

Российского лидера Владимира Путина ждут с визитом в палестинский Вифлеем 23 января. Об этом сообщил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль в пятницу, 27 декабря.

Дипломат отметил, что в ходе встречи запланированы переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Ранее палестинский глава сообщал, что пригласил президента РФ в Вифлеем на Рождество.

Ранее Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января. Также глава государства намерен совместно с РПЦ и поместными церквями продолжить защищать интересы христиан на Ближнем Востоке. Визит Путина приурочен ко Дню памяти жертв Холокоста, а также к открытию монумента, связанного с жертвами Второй мировой войны.