Влияние Турции на Ливию входит в программу возрождения Османской Империи — эксперт

Правящая в Турции Партия справедливости начала избавляться от сирийских террористов, переправляя их в Ливию. Политолог Антон Бредихин убежден, что так Турция заходит в Северную Африку «чужими руками».

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил, что в штаб-квартирах протурецких террористических группировок открылись четыре рекрутских центра. Их работа нацелена на привлечение молодежи к участию в боевых столкновениях в Ливии за деньги. Данное заявление было опубликовано 26 декабря. Центры открыты в Африне и на севере провинции Алеппо в Кибарии.

Уже несколько десятков сирийцев выразили желание стать наемниками в Ливии — за это им обещают около двух тысяч американских долларов и «дополнительные услуги». При этом желающих не напугали сообщения о смерти двух протурецких боевиков в Ливии, прилетевших из Дамаска.

Так, 25 декабря из Сирии в Ливию вылетели два самолета по 60 боевиков в каждом. Наемников доставили в ливийское государство через турецкий Стамбул.

Федеральное агентство новостей побеседовало с политологом Антоном Бредихиным и выяснило позицию эксперта по данному вопросу.

«У Турции есть определенный интерес к тому, чтобы перенаправить боевиков, имеющих весьма специфический опыт, на новый фронт действий. Учитывая то, как развивается ситуация в Северной Африке, и этот "турецкий интерес", Анкаре нужны там силы, причем явно не свои — вот Турция и находит их в Сирии. Высокие зарплаты, которые там обещают, — это такой же блеф, как и у «Исламского государства»* в свое время. Те обещали по три тысячи долларов своим боевикам, а что в итоге? Они потеряли не только свои деньги, но и жизни», — объяснил эксперт.

По мнению политолога Турция выполняет данные действия в рамках «османского проекта», который предполагает возрождение Османской империи. Именно поэтому, по его словам, официальная Анкара заходит на африканские территории чужими руками. Эксперт добавил, что накапливаемый в Ливии турецкий военный контингент может быть в дальнейшем использован на других территориях, как и произошло с переправленными из Сирии боевиками.

«Турции не обязательно открыто принимать участие в боевых действиях на территории Ливии. И тем не менее какие-то турецкие силы вполне могут там присутствовать», — заключил политолог.

Немногим ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари сделал заявление о том, что в аэропорты «Мисурата», «Завара» и «Митига» прибыли самолеты с большим количеством боевиков на бортах. Также Мисмари обрушился с критикой на турецкие спецслужбы, которые помогают перебрасывать наемников.

Напомним, что СМИ неоднократно публиковали факты и доказательства того, что Турция помогает так называемому Правительству национального согласия в Ливии боевиками и военной техникой. Анкару не останавливает даже то, что на Ливию наложено оружейное эмбарго ООН.

* Организация запрещена на территории Российской Федерации.