Facebook усиливает слежку за пользователями, затягивая их под колпак спецслужб США

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

 Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком

Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

 Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России

Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России
Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ положение дел в Сирии и Ливии

 Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком

Следователи завели второе дело после ДТП с автобусом под Липецком
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

Эксперт назвал по-прежнему хорошим Т-62 после удара ракеты TOW по танку

 Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России

Эксперт убежден, что Европа увидела невозможность разрешить сирийский кризис без России
14:59   27 Декабря 2019
Весь мир

Facebook усиливает слежку за пользователями, затягивая их под колпак спецслужб США

Facebook усиливает слежку за пользователями, затягивая их под колпак спецслужб США

Экспертов в области интернет-безопасности серьезно обеспокоил тот факт, что компания Facebook усложнила регистрацию в Messenger, усилив контроль над личными данными пользователей, объясняя это упрощением работы с ресурсами.

Теперь пользователи не смогут пользоваться Messenger, не имея аккаунта в Facebook, сообщают в VentureBeat. По словам руководства социальной сети, для пользователей будет максимально комфортно использовать единый аккаунт, объединяющий разные продукты компании.

При этом в Facebook не скрывают желания аналогичным образом изменить работу приложений Instagram и WhatsApp. Как заявил глава компании Марк Цукерберг, эта мера призвана не только упростить жизнь пользователей, но и укрепить безопасность в социальных сетях.

Facebook усиливает слежку за пользователями, затягивая их под колпак спецслужб США

Гендиректор службы общей информационной безопасности Анатолий Голод, комментируя ситуацию в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт», заявил, что сейчас никого не удивишь сбором личных данных, но большое значение имеет то, как эти данные затем используются.

«Одно дело – когда данные получают для наведения порядка, но они также могут попасть тем спецслужбам, которые формируют конфликты, или преступным группировкам», — заявил эксперт в сфере информационной безопасности.

Анатолий Голод подчеркнул, что всегда будет актуален вопрос правильного подхода к сбору данных и прослушки. При этом он напомнил о ситуации, когда несколько лет назад основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж предоставил доказательства того, что Facebook взаимодействует с американскими спецслужбами, и Марку Цукербергу пришлось это признать. Однако тогда глава Facebook открестился от обвинений в шпионаже.

Facebook усиливает слежку за пользователями, затягивая их под колпак спецслужб США

Этот случай повлек за собой отток пользователей Facebook, а также привел к тому, что пользователи почувствовали свою беззащитность перед влиятельными организациями и теперь более внимательно относятся к сбору личных данных.

Для государств, которые хотят обезопасить своих граждан от слежки, было бы логично создать свою собственную сеть, добавил Голод.

«Суверенный интернет предполагает наличие дополнительных серверов. И это обеспечивает дополнительную работоспособность интернета его независимость от серверов США. Такой закон разумен и необходим. Это хороший подход, и он поможет обеспечить дополнительную безопасность», — заключил эксперт.

Facebook усиливает слежку за пользователями, затягивая их под колпак спецслужб США

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #общество #весь мир #facebook #фейсбук #информационная безопасность

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...