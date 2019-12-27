Facebook усиливает слежку за пользователями, затягивая их под колпак спецслужб США

Экспертов в области интернет-безопасности серьезно обеспокоил тот факт, что компания Facebook усложнила регистрацию в Messenger, усилив контроль над личными данными пользователей, объясняя это упрощением работы с ресурсами.

Теперь пользователи не смогут пользоваться Messenger, не имея аккаунта в Facebook, сообщают в VentureBeat. По словам руководства социальной сети, для пользователей будет максимально комфортно использовать единый аккаунт, объединяющий разные продукты компании.

При этом в Facebook не скрывают желания аналогичным образом изменить работу приложений Instagram и WhatsApp. Как заявил глава компании Марк Цукерберг, эта мера призвана не только упростить жизнь пользователей, но и укрепить безопасность в социальных сетях.

Гендиректор службы общей информационной безопасности Анатолий Голод, комментируя ситуацию в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт», заявил, что сейчас никого не удивишь сбором личных данных, но большое значение имеет то, как эти данные затем используются.

«Одно дело – когда данные получают для наведения порядка, но они также могут попасть тем спецслужбам, которые формируют конфликты, или преступным группировкам», — заявил эксперт в сфере информационной безопасности.

Анатолий Голод подчеркнул, что всегда будет актуален вопрос правильного подхода к сбору данных и прослушки. При этом он напомнил о ситуации, когда несколько лет назад основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж предоставил доказательства того, что Facebook взаимодействует с американскими спецслужбами, и Марку Цукербергу пришлось это признать. Однако тогда глава Facebook открестился от обвинений в шпионаже.

Этот случай повлек за собой отток пользователей Facebook, а также привел к тому, что пользователи почувствовали свою беззащитность перед влиятельными организациями и теперь более внимательно относятся к сбору личных данных.

Для государств, которые хотят обезопасить своих граждан от слежки, было бы логично создать свою собственную сеть, добавил Голод.