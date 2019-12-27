Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

Журналист Армен Гаспарян посоветовал сотрудникам признанного иноагентом ФБК обратиться к специалистам по девиантному поведению из-за скандала с уклонистом Русланом Шаведдиновым.

Речь идет об использовании грязных методов блогером Алексеем Навальным при попытке сделать их своего подопечного «жертву режима» лишь из-за того, что его, согласно законодательству, призвали к воинской службе. Так, пресс-секретарь основателя ФБК Кира Ярмыш заявила об обыске с выламыванием дверей и задержании блогера. Однако позже сам Навальный опроверг эти слова.

Гаспарян в комментарии изданию «НьюИнформ» назвал поведение сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» парадом бесконечной тупости.

«Когда твой личный пресс-секретарь дает информацию о том, что ты арестован, а ты в этот момент постишь у себя в Twitter уютные фотографии — это все для чего делается? Маленькая ложь всегда рождает очень большое недоверие, а у ФБК это нормальная практика: жить по принципу "на все божья роса"», — сказал он.

По его мнению, сотрудников Навального стоит показать специалистам по девиантному поведению.

«Потому что это не поддается обсуждению с политологических каких-то основ и противоречит элементарным нормам поведения в обществе», — пояснил собеседник агентства.

Членов ФБК вообще не волнует то, что их постоянно ловят на лжи, противоречиях и откровенной «дикости», считает журналист.