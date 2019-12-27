США запоздало осудили запуск движения на Крымском мосту

Госдеп США нанес запоздалый информационный удар по России с территории Украины. Спустя три дня после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту официальный twitter-аккаунт посольства США в Киеве его осудил и назвал «вопиющим неуважением к суверенитету Украины». К посту поставили тэг #КримЦеУкраїна.

We join Ukrainian and other European partners in condemning Russia’s launch of train service between Russia and Crimea. Russia’s latest move demonstrates blatant disrespect for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 26, 2019

Наполнение информационной атаки заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности Михаил Аничкин назвал в беседе с «Политикой Сегодня» ожидаемым, а ее запоздалость связал с проблемами внутри США.

«Реакция [у США] есть, и она отрицательная. Ну и что? Мы ничего не ждали от них позитивного, - заметил он. - На самом деле вопрос Крыма закрыт, как вы знаете, и он ни с кем не обсуждается. Я цитирую нашего президента. На все эти вопросы Путин ответил уже много раз, поэтому воля народа не обсуждается и не оспаривается. А все запоздалые реакции и так далее, с одной стороны это хорошо, что это не на первом месте стоит во внимании американского истеблишмента, с другой стороны у них у самих сейчас много проблем во взаимоотношениях внутри себя. Может быть поэтому запоздалая реакция».

О восточном направлении информационной атаки свидетельствует поддержка. Украинскую версию твита ретвитнуло «Радио Свободы», финансируемое из Конгресса США. Англоязычную версию «осуждения» они проигнорировали. Русскоязычную версию в виде новости поставил профильный отдел «Свободы» - «Крым.Реалии».

О том, что твит украинского посольства США согласован Вашингтоном, говорит не только дипломатическая субординация, но Google.Trends. Согласно данным сервиса, самые ищущие Крым американцы живут в округе Колумбия, где находятся Конгресс и Госдеп, а также округе Вирджиния, где располагается Пентагон.

Интерес американских военных не только на словах. Спустя сутки после дипломатического осуждения, вдоль берегов Крыма сервис PlaneRadar зафиксировал самолет-разведчик ВВС США Boeing Rivet Joint. Ранее, 22 декабря, его видели у берегов Сирии.