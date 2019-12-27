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Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной
14:14   27 Декабря 2019
Весь мир

США запоздало осудили запуск движения на Крымском мосту

США запоздало осудили запуск движения на Крымском мосту

Госдеп США нанес запоздалый информационный удар по России с территории Украины. Спустя три дня после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту официальный twitter-аккаунт посольства США в Киеве его осудил и назвал «вопиющим неуважением к суверенитету Украины». К посту поставили тэг #КримЦеУкраїна.

Наполнение информационной атаки заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности Михаил Аничкин назвал в беседе с «Политикой Сегодня» ожидаемым, а ее запоздалость связал с проблемами внутри США.

«Реакция [у США] есть, и она отрицательная. Ну и что? Мы ничего не ждали от них позитивного, - заметил он. - На самом деле вопрос Крыма закрыт, как вы знаете, и он ни с кем не обсуждается. Я цитирую нашего президента. На все эти вопросы Путин ответил уже много раз, поэтому воля народа не обсуждается и не оспаривается. А все запоздалые реакции и так далее, с одной стороны это хорошо, что это не на первом месте стоит во внимании американского истеблишмента, с другой стороны у них у самих сейчас много проблем во взаимоотношениях внутри себя. Может быть поэтому запоздалая реакция».

О восточном направлении информационной атаки свидетельствует поддержка. Украинскую версию твита ретвитнуло «Радио Свободы», финансируемое из Конгресса США. Англоязычную версию «осуждения» они проигнорировали. Русскоязычную версию в виде новости поставил профильный отдел «Свободы» - «Крым.Реалии».

США запоздало осудили запуск движения на Крымском мосту

О том, что твит украинского посольства США согласован Вашингтоном, говорит не только дипломатическая субординация, но Google.Trends. Согласно данным сервиса, самые ищущие Крым американцы живут в округе Колумбия, где находятся Конгресс и Госдеп, а также округе Вирджиния, где располагается Пентагон.

США запоздало осудили запуск движения на Крымском мосту

Интерес американских военных не только на словах. Спустя сутки после дипломатического осуждения, вдоль берегов Крыма сервис PlaneRadar зафиксировал самолет-разведчик ВВС США Boeing Rivet Joint. Ранее, 22 декабря, его видели у берегов Сирии.

США запоздало осудили запуск движения на Крымском мосту

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Автор: Игорь Каркаров
#сша #украина #крым

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