Шойгу доложил Путину о постановке «Авангарда» на боевое дежурство

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» заступил на боевое дежурство. Об этом доложил глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу главнокомандующему Владимиру Путину 27 декабря.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 по московскому времени 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард"», — указали в сообщении ведомства.

Напомним, что во время прошлогоднего послания Федеральному Собранию президент рассказал о новейших системах российского вооружения, среди которых был и «Авангард». Стоит отметить, что скорость ракет комплекса является сверхзвуковой, что делает ее неуязвимой. Более того, снаряды могут осуществлять глубокое маневрирование.