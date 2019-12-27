Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Турция занимает двойственную позицию, борясь с террористами в Сирии и поддерживая их в Ливии, об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. По словам эксперта, для президента Турции Реджепа Эрдогана это может обернуться большими проблемами.

Ранее стало известно, что протурецкие террористы в Сирии открыли четыре рекрутских центра, куда набирают молодых мужчин, чтобы перебросить в Ливию воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Молодежи обещают деньги и разные бонусы, поэтому в центры пришли уже около десятка человек.

Как отмечает Александр Перенджиев, сейчас Эрдоган пытается переподчинить себе террористов на Ближнем Востоке, при этом сам является субъектом формирования террористических группировок. Эксперт говорит, что Турция может в этом плане даже переплюнуть США.

«К Эрдогану есть вопросы. Он борется с терроризмом в Сирии и поддерживает террористов в Ливии — двойственная позиция. Курдские радикалы, по мнению Эрдогана, точно террористы, а остальные вроде как нет», — передает слова Александра Перенджиева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Перенджиев говорит, что Эрдоган рискует сам стать жертвой террористов, с которыми заигрывает в Ливии, поддерживая их и снабжая оружием и боеприпасами. По мнению аналитика, сейчас в Сирии есть все условия для вербовки, так как там уже давно налажена эта система. Сейчас к этому рынку подключилась Анкара, пользуясь тем, что террористы ИГ* (запрещено в РФ) там уничтожены, но желающие быть террористами не перевелись.

«Такие террористы сами с удовольствием идут на эту вербовку. Тем более, что им платят хорошие деньги. То есть в Сирии создана благодатная почва для создания рекрутских центров. Там уже сформированы такие ценностные установки, при которых молодые люди стремятся воевать. И Эрдоган этим пользуется», — говорит эксперт.

Аналитик отметил, что с террористами заигрывать опасно, так как в любой момент можно самому стать их жертвой. Перенджиев отметил, что за спонсорство терроризма Эрдогана могут отстранить от руководства Турцией, и тогда ему придется отвечать за свои действия в правовом поле по всей строгости.

«США могут его же обвинить в пособничестве террористам, хотя и сами являются таковыми. Складывается даже что-то похожее на конкуренцию между США и Турцией на террористическом рынке», — считает Перенджиев.

По мнению эксперта, действия США и Турции похожи на конкуренцию, так как раньше монополистами был Вашингтон, но сейчас в игру вступила Анкара. Перенджиев говорит, что Эрдоган вскоре может разозлить США, забирая часть доходов на «рынке терроризма».

Кроме того, эксперт предостерег Россию от дружбы с Турцией, так как страна слишком откровенно спонсирует терроризм и не боится в этом признаться. Перенджиев отметил, что Анкара может быть причастна к террористам, действующим в России, а также Средней и Центральной Азии. России предстоит остудить «горячую голову» Турции и вернуть мир в регион.

«В любом случае по Ливии у России с Турцией дружбы не будет», — резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что несмотря на поддержку Эрдогана в адрес террористов ПНС Ливии Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара удается наносить значительные удары по боевикам, захватившим часть страны, в том числе и столицу Триполи.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.