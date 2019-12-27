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14:27   27 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Турция занимает двойственную позицию, борясь с террористами в Сирии и поддерживая их в Ливии, об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. По словам эксперта, для президента Турции Реджепа Эрдогана это может обернуться большими проблемами.

Ранее стало известно, что протурецкие террористы в Сирии открыли четыре рекрутских центра, куда набирают молодых мужчин, чтобы перебросить в Ливию воевать на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Молодежи обещают деньги и разные бонусы, поэтому в центры пришли уже около десятка человек.

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Как отмечает Александр Перенджиев, сейчас Эрдоган пытается переподчинить себе террористов на Ближнем Востоке, при этом сам является субъектом формирования террористических группировок. Эксперт говорит, что Турция может в этом плане даже переплюнуть США.

«К Эрдогану есть вопросы. Он борется с терроризмом в Сирии и поддерживает террористов в Ливии — двойственная позиция. Курдские радикалы, по мнению Эрдогана, точно террористы, а остальные вроде как нет», — передает слова Александра Перенджиева Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Перенджиев говорит, что Эрдоган рискует сам стать жертвой террористов, с которыми заигрывает в Ливии, поддерживая их и снабжая оружием и боеприпасами. По мнению аналитика, сейчас в Сирии есть все условия для вербовки, так как там уже давно налажена эта система. Сейчас к этому рынку подключилась Анкара, пользуясь тем, что террористы ИГ* (запрещено в РФ) там уничтожены, но желающие быть террористами не перевелись.

«Такие террористы сами с удовольствием идут на эту вербовку. Тем более, что им платят хорошие деньги. То есть в Сирии создана благодатная почва для создания рекрутских центров. Там уже сформированы такие ценностные установки, при которых молодые люди стремятся воевать. И Эрдоган этим пользуется», — говорит эксперт.

Аналитик отметил, что с террористами заигрывать опасно, так как в любой момент можно самому стать их жертвой. Перенджиев отметил, что за спонсорство терроризма Эрдогана могут отстранить от руководства Турцией, и тогда ему придется отвечать за свои действия в правовом поле по всей строгости.

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

«США могут его же обвинить в пособничестве террористам, хотя и сами являются таковыми. Складывается даже что-то похожее на конкуренцию между США и Турцией на террористическом рынке», — считает Перенджиев.

По мнению эксперта, действия США и Турции похожи на конкуренцию, так как раньше монополистами был Вашингтон, но сейчас в игру вступила Анкара. Перенджиев говорит, что Эрдоган вскоре может разозлить США, забирая часть доходов на «рынке терроризма».

Кроме того, эксперт предостерег Россию от дружбы с Турцией, так как страна слишком откровенно спонсирует терроризм и не боится в этом признаться. Перенджиев отметил, что Анкара может быть причастна к террористам, действующим в России, а также Средней и Центральной Азии. России предстоит остудить «горячую голову» Турции и вернуть мир в регион.

«В любом случае по Ливии у России с Турцией дружбы не будет», — резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что несмотря на поддержку Эрдогана в адрес террористов ПНС Ливии Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством Халифы Хафтара удается наносить значительные удары по боевикам, захватившим часть страны, в том числе и столицу Триполи.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #политика #весь мир #пнс ливии

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