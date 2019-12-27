Топ-25 влиятельных лиц в сфере молодежной политики РФ в 2019 году
Молодежная политика в России сегодня — это достаточно сложная система, включающая множество аспектов, направлений и программ, направленных на развитие потенциала молодежи и содействие ее самореализации.
Сегодня тренд на поддержку молодежи декларируется первыми лицами государства и задается широкой общественной повесткой как один из важнейших факторов дальнейшего развития страны. Государственная молодежная политика в последнее десятилетие сделала значимый шаг вперед, обратившись к молодежи напрямую: ежегодно проводится огромное количество форумов, фестивалей, конференций и других мероприятий, где молодежь имеет возможность высказать свое видение, предложить проекты и инициативы по улучшению той или иной сферы жизни в России представителям власти.
В государственной молодежной политике, как и везде, есть свои «серые кардиналы», а есть и «лица с обложки». Ниже представлен рейтинг, куда вошли 25 лиц, оказывающих наиболее ощутимое влияние на молодежную политику РФ. Рейтинг сформирован на основе экспертной оценки, с учетом количественных и качественных показателей, включая такие факторы, как: применение инновационных практик в деятельности по направлению молодежной политики, неформальное лидерство, степень влияния на принятие решений относительно федеральной молодежной политики, степень присутствия в медиа-пространстве, распространенность проектов, инициатив и практик на федеральном уровне и другое.
1. Бугаев Александр Вячеславович — руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
2. Разуваева Ксения Денисовна — директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».
3. Дудь Юрий Александрович — журналист, видеоблогер.
4. Метелев Артем Павлович — Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), член общественной палаты РФ, член Координационного совета Российского Движения Школьников.
5. Амельченкова Ольга Николаевна — Председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
6. Петушков Григорий Валерьевич — Председатель Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодежных и детских объединений России», заместитель председателя Экспертного совета при комитете Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
7. Варламов Илья Александрович — журналист, общественный деятель.
8. Драгунова Екатерина Вячеславовна — председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
9. Кац Максим Евгеньевич — общественный деятель.
10. Аблец Юлия Сергеевна — председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, финалист конкурса «Лидеры России» 2018 года.
11. Евстигнеев Ринат Александрович — президент Межрегионального молодежного общественного движения содействия развитию человеческого потенциала «Поколение Зет».
12. Горубин Лука Владимирович — руководитель проектов Россия — страна возможностей.
13. Парамонов Дмитрий Андреевич — руководитель Аппарата «Российских Студенческих Отрядов».
14. Власов Василий Максимов — член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
15. Давыдов Денис Александрович — председатель Молодой гвардии Единой России.
16. Потупчик Кристина Андреевна — российский общественный деятель, блогер, глава Фонда открытой новой демократии.
17. Красноруцкий Павел Павлович — председатель Российского Союза Молодежи.
18. Епископ Истринский Серафим — председатель Синодального отдела по делам молодежи.
19. Гайзатуллина Дина Шамилевна — председатель Ассоциации молодежных правительств РФ.
20. Хуртаев Кантемир Исхакович — председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи».
21. Романенко Роман Юрьевич — начальник Главного Штаба «Юнармии».
22. Кастюкевич Игорь Юрьевич — член Центрального штаба ОНФ, руководитель Молодежки ОНФ.
23. Оглоблина Юлия Васильевна — председатель ОМОО «РССМ» (Российский союз сельской молодежи).
24. Смотракова Карина Викторовна — председатель ЦКРК ЛКСМ РФ.
25. Чуков Роман Сергеевич — председатель совета, Центр международного продвижения, помощник директора по молодежной политике, Фонд Росконгресс.