Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу

Речь идет о технической конопле, в которой наркосодержащий элемент составляет полтора процента. Об этом корреспонденту «Политики Сегодня» рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. По его словам, в советское время активно использовали техническую коноплю как сельскохозяйственную культуру.

«Почему бы нам не повторить тот советский опыт, который уже неплохо себя зарекомендовал?», — добавил сенатор.

На пальмовое масло, которое вводят в продукт, чтобы удешевить, увеличили НДС, продолжил Майоров. Усложнили ввоз для тех, кто работает на пальмовом масле, поэтому продукция подорожает.

Далее работа продолжится, но к вопросу нельзя относится однозначно. Некоторые СМИ жестко отрицают пальмовое масло. Однако есть высококачественное пальмовое масло, которые ничем не уступает пищевым продуктам.

«В РФ есть компании, которые везут его и очищают здесь, а есть, которые покупают, например, в Европе. Понято, что там он чище, чем то, что привозят из Индонезии. Полностью от пальмового масла не откажемся, но нужно сделать так, чтобы в пищевой промышленности использовали пальмовое масло высокого качества и с теми характеристиками, которые не только для человека безвредны, а даже полезны», — объяснил Майоров.

Сенатор отметил, что к новогоднему столу покупает овощи и фрукты на рынке, а сыр — в магазине. Однако получается, что продукты закупаются у перекупщиков, а не у фермеров.

В четверг, 26 декабря, на заседании Государственного совета по аграрной политике прозвучал ключевой момент, что сельскохозяйственных производителей никто на рынок легко не пустит. Майоров подчеркнул, что закон о сельскохозяйственных рынках нужно менять. Министерство промышленности и торговли РФ уже работает над этим.

«Я представляю республик Калмыкия, которая производит мясо. Молочного скотоводства нет, есть мясное. Попробуйте колымскую баранину или говядину, она здесь есть, но продают ее не калмыки», — резюмировал сенатор.