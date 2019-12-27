Собянин назвал 2019 год самым удачным для Москвы за последние пять лет
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал 2019 год самым удачным для города за последние пять лет. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».
По словам Собянина, инвестиции в экономику столицы приближаются к трем триллионам рублей, что является очень хорошим и положительным показателем. Мэр Москвы отметил, что большинство показателей экономики и инвестиций столицы позитивны. Глава города отметил, что инвестиции продолжают расти несмотря на то, что в городе хватает своих проблем и сложностей.
«В 2019 году инвестиции выросли на 11 процентов, вплотную приближаются к астрономической сумме в три триллиона рублей», — заявил Сергей Собянин.
По мнению Собянина, все инвестиции — это не мифические средства, а реальные вложения в жизнь жителей столицы.