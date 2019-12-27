Серуканова рассмешили попытки ФБК выставить отправку Шаведдинова в армию «похищением»

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

 Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу

Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

 Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной

Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной
Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

 Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу

Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

 Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной

Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной
13:56   27 Декабря 2019
Россия

Серуканова рассмешили попытки ФБК выставить отправку Шаведдинова в армию «похищением»

Серуканова рассмешили попытки ФБК выставить отправку Шаведдинова в армию «похищением»

Бывший сотрудник штаба так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом, Виталий Серуканов прокомментировал попытки либеральной общественности оправдать Руслана Шаведдинова, который долгое время уклонялся от армии.

Основатель ФБК Алексей Навальный пытается сделать из своего сотрудника, которого забрали в армию согласно законодательству, «политическим заключенным». По его утверждению, у Шаведдинова есть некие заболевания, однако ни медкомиссия, ни ряд судов их не нашли. В защиту «больного» также выступило британское издание The Times, которое вторит о якобы насильственном призыве.

Серуканова рассмешили попытки ФБК выставить отправку Шаведдинова в армию «похищением»

Серуканов заметил, что случай с Шаведдиновым отнюдь не уникальный, а призыв не является «похищением». Он напомнил, что воинская обязанность мужчин в возрасте от 18 до 27 лет закреплена в российском законодательстве.

«Все указывает на то, что Руслан действительно уклонялся, и делал он это не один год. То, как сейчас себя ведет ФБК, как они пытаются представить этот случай каким-то "выдающимся", "похищением", какой-то травлей "кровавого режима" – это просто смешно», — поделился он в беседе с «ПолитРоссией».

По словам Серуканова, его экс-коллега очень быстро занял должность в верхушке, а сам он является очень мягким и податливым человеком. По сути, Шаведдинов никогда «не был ни средним, ни рядовым сотрудником».

Серуканова рассмешили попытки ФБК выставить отправку Шаведдинова в армию «похищением»

«У нас тысячи людей призывают в армию и для этого есть правовой механизм. А почему Шаведдинов должен быть особенным? Просто потому что он сторонник Навального? Это вызывает только отвращение», — указал юрист.

Собеседник издания выразил надежду, что армия покажет уклонисту настоящую жизнь без речей и напускных розовых очков Навального.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#армия #навальный #фбк #серуканов #уклонист

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...