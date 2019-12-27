Серуканова рассмешили попытки ФБК выставить отправку Шаведдинова в армию «похищением»

Бывший сотрудник штаба так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом, Виталий Серуканов прокомментировал попытки либеральной общественности оправдать Руслана Шаведдинова, который долгое время уклонялся от армии.

Основатель ФБК Алексей Навальный пытается сделать из своего сотрудника, которого забрали в армию согласно законодательству, «политическим заключенным». По его утверждению, у Шаведдинова есть некие заболевания, однако ни медкомиссия, ни ряд судов их не нашли. В защиту «больного» также выступило британское издание The Times, которое вторит о якобы насильственном призыве.

Серуканов заметил, что случай с Шаведдиновым отнюдь не уникальный, а призыв не является «похищением». Он напомнил, что воинская обязанность мужчин в возрасте от 18 до 27 лет закреплена в российском законодательстве.

«Все указывает на то, что Руслан действительно уклонялся, и делал он это не один год. То, как сейчас себя ведет ФБК, как они пытаются представить этот случай каким-то "выдающимся", "похищением", какой-то травлей "кровавого режима" – это просто смешно», — поделился он в беседе с «ПолитРоссией».

По словам Серуканова, его экс-коллега очень быстро занял должность в верхушке, а сам он является очень мягким и податливым человеком. По сути, Шаведдинов никогда «не был ни средним, ни рядовым сотрудником».

«У нас тысячи людей призывают в армию и для этого есть правовой механизм. А почему Шаведдинов должен быть особенным? Просто потому что он сторонник Навального? Это вызывает только отвращение», — указал юрист.

Собеседник издания выразил надежду, что армия покажет уклонисту настоящую жизнь без речей и напускных розовых очков Навального.