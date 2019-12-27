Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление Вашингтона, осуждающее запуск Россией железнодорожного сообщения материковой части страны с полуостровом Крым, назвав его признаком информационной войны.

Его слова в пятницу приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее американское посольство на Украине разместило на своей странице в сети микроблогов Twitter запись, в которой осудило железнодорожной части Крымского моста и назвало этот шаг «демонстрацией вопиющего неуважения Москвы к украинскому суверенитету и территориальной целостности».

Комментируя это заявление американского посольства, Франц Клинцевич заявил, что США, выступая с подобными заявлениями, сами вмешиваются во внутренние дела другой страны и ведут себя как «затычка в каждой бочке».

«Тут надо начинать с того, что в армии США создано специальное командование по информационному противодействию и искусственному интеллекту, которое предназначено для ведения информационной войны против России, против, как они говорят, российской агрессии. И в Вашингтоне это уже не скрывают», — напомнил Клинцевич.

При этом сенатор напомнил, что американцы сами заявляют, что намерены создавать в умах россиян деструктивные процессы, для чего они будут дискредитировать, шантажировать, угрожать, влиять, формировать в СМИ негативные образы, а также вскрывать почтовые ящики и аккаунты политиков и российской элиты.

Клинцевич также напомнил, что первые слова возмущения по поводу открытия железнодорожного сообщения с Крымом прозвучали в Киеве, но затем к ним присоединились коллеги из США и Евросоюза. То есть налицо тщательно спланированная и подготовленная информационная компания, призванная в очередной раз дискредитировать Россию в глазах мировой общественности.

«Сегодня американцы держат руку на пульсе, сделав информационную войну основным инструментом. Вот даже учения «Защитник Европы», где будет задействовано беспрецедентное количество войск США за всю историю Европы, — это не только осваивание театра военных действий и логистики, формирование инфраструктуры, проверка ее работы, своих возможностей и т. д, — продолжил Клинцевич. — Это в том числе еще и элемент психологического давления, элемент информационной войны, вокруг которого будет вестись разговор как некий информационный повод для осуществления этого давления. Это необходимо для психологического кодирования самой Европы, ее элит и простых граждан».

Также сенатор добавил, что информационное давление оказывается таким образом, чтобы подорвать внутреннюю стабильность внутри России. Он напомнил недавнее заявление главы Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о существовании в России пятой колонны, которая при помощи именно таких технологий будет получать средства, развиваться и «взрывать» изнутри общественное мнение, чтобы расчленить нашу страну изнутри.

«Это чистое вмешательство во внутренние дела РФ, это реальная угроза, реальное противодействие, недружественные шаги со стороны США. Их интересует только одно — физический развал России, как в свое время они сделали с Советским Союзом, — подчеркнул Клинцевич. — Наши элиты ведь тоже поведутся… отдельные чиновники, отдельные крупные бизнесмены. У них на Западе семьи, деньги, недвижимость, они забоятся. В этом деле основная угроза — предательство».

В заключение сенатор отметил, что на сегодняшний день необходимо четко понимать, что угрозы извне бояться не нужно, так уже сделано все необходимое, чтобы эту угрозу нивелировать. По словам Клинцевича, нам нужно бояться врагов внутренних, для которых США и выступают с подобными заявлениями.