Разворачивается очередная компания признанного иноагентом ФБК против российской власти и «кровавого режима». Лидер организации Алексей Навальный записывает очередное видео из удобной студии — его соратник Руслан Шаведдинов «вынужден» служить родине.

В одном из роликов Навальный описывает призыв Шаведдинова в армию как «квазитюремное заключние». Молодой человек был направлен служить на Новую Землю, где якобы царят ужасные условия. Информацию Навальный получил от самого Шаведдинова, который связался с ним по телефону через местного начальника медицинской части.

Не зависимо от того, что в казарме проблем со связью нет, Руслану по какой-то причине «не выдали» телефон на руки. Поэтому ни в часть, на родным он позвонить не может, только Навальному. Так ситуацию описывает одиозный блогер.

ФБК готовы предоставить Шаведдинову адвокатов, которые будут стараться доказать «нечеловеческое содержание». Для достижения цели используются все подручные средства, даже нарисованные справки, которые якобы подтверждают, что молодой человек не годен для службы в армии по состоянию здоровья. Однако ни для кого не секрет, что Шаведдинов активно занимался «расследованиями» и регулярно занимался спортом.

Издание Nation News побеседовало с блогером Эрнестом Макаренко, который убежден, что ФБК не упустит повода заявить о «кознях режима».

«Конечно, ФБК будет использовать ситуацию с Шаведдиновым, потому что он — совершенно лживая и бессовестная компания. Это «Рога и копыта», только от политики. Они занимаются совершенно разрушительной для страны деятельностью. Удивительно, что таким иностранным агентам позволяют работать в нашей стране, явно они действуют по чьей-то указке», — пояснил Макаренко.

Кроме того, блогер возмущен "лживыми" заявлениями ФБК о том, что комиссия допустила якобы нездорового молодого человека до службы. По его словам, многие молодые люди, жаждущие служить родине, не допускаются из-за малейших отклонений в здоровье, и очень расстраиваются. А также Макаренко подчеркнул, что ни одна комиссия не пойдет на подобные нарушения, ведь за это предусмотрена уголовная ответственность.