Пассажир выкатившегося с ВПП самолета SSJ100 обвинил в случившемся пилотов

Пассажир самолета SSJ100, выкатившегося на грунт в аэропорту Шереметьево, считает пилота виновным в случившемся. Мужчина готовится подать в суд на «Аэрофлот», если из-за инцидента он опоздает к месту назначения.

Напомним, утром 27 декабря во время руления перед взлетом в столичном Шереметьево, самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший в Самару, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто не пострадал, пассажиров высадили. На борту находились 74 пассажира, включая пять членов экипажа.

Пассажир Сергей Матушкин, адвокат правозащитного центра «Человек и закон» в беседе с NEWS.ru отметил, что перед инцидентом пилоты действовали странно. По его словам, самолет ехал на рулежке, на большой скорости, а потом резко затормозил.

Матушкина с другими пассажирами собирались пересадить на другой самолет, но сначала их погрузили в автобус и 20 минут везли обратно в аэропорт, раздали ваучеры на воду и питание. При этом экипаж сохранял спокойствие, а вот пассажиры негодовали.

«Рядом со мной сидел пассажир, который недавно получил летную лицензию, и он сказал, что действительно пилот двигался с очень высокой скоростью», — рассказал собеседник издания.

Матушкин предположил, что командир мог спутать взлетку с рулежкой, но понял это поздно.

Сейчас разгневанный пассажир не исключает подачу иска к авиакомпании, если из-за произошедшего он опоздает на судебный процесс в Самаре, куда он летел.