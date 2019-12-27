Сенатор призвал россиянок кормить детей грудным молоком

Даже те отечественные производители, которые изготавливают адаптированные сухие молочные смеси, работают на импортном сырье. Об этом в пятницу, 27 декабря, корреспонденту «Политики Сегодня» сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года.

По его словам, если говорить о заменителях грудного молока, то у РФ импортозависимость 70 процентов. В природе не существует заменителей грудного молока, но есть термин — адаптированные молочные смеси. Россиянок, которые кормят детей грудью, становится меньше.

«Кто-то заботится о своей фигуре, чтобы не потерять какие-то формы. Я призываю кормить грудным молоком», — подчеркнул сенатор.

Существует парадокс — сырье завести дороже, чем готовую смесь, продолжил Алексей Майоров. Совет Федерации внесет изменения в таможенные правила и другие нормативные документы.