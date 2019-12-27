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13:29   27 Декабря 2019
Россия

Сенатор призвал россиянок кормить детей грудным молоком

Сенатор призвал россиянок кормить детей грудным молоком

Даже те отечественные производители, которые изготавливают адаптированные сухие молочные смеси, работают на импортном сырье. Об этом в пятницу, 27 декабря, корреспонденту «Политики Сегодня» сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года.

По его словам, если говорить о заменителях грудного молока, то у РФ импортозависимость 70 процентов. В природе не существует заменителей грудного молока, но есть термин — адаптированные молочные смеси. Россиянок, которые кормят детей грудью, становится меньше.

«Кто-то заботится о своей фигуре, чтобы не потерять какие-то формы. Я призываю кормить грудным молоком», — подчеркнул сенатор.

Существует парадокс — сырье завести дороже, чем готовую смесь, продолжил Алексей Майоров. Совет Федерации внесет изменения в таможенные правила и другие нормативные документы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ребенок #мать #совет федерации #молоко

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