В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что страна не поддастся давлению и продолжит накладывать ограничения на агентство Sputnik. По его словам, это лишь «беспристрастное выполнение законов на территории республики».

«Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, которые касаются беспристрастного выполнения законов на территории республики», — написал Рейнсалу в Facebook.

Он добавил, что поведение властей по отношению к агентству Sputnik укладывается в эстонский правовой порядок, а также в санкционную политику Евросоюза, который наложил ограничения на деятельность ряда россиян, «поддерживающих агрессию против Украины», пишет ТАСС.

Ранее Валентина Матвиенко сделала заявление о том, что Россия предпримет жесткие ответные меры, если руководство Эстонии не прекратит притеснять журналистов агентства Sputnik.