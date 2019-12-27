В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

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13:25   27 Декабря 2019
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Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что страна не поддастся давлению и продолжит накладывать ограничения на агентство Sputnik. По его словам, это лишь «беспристрастное выполнение законов на территории республики».

«Эстония не поддается давлению ни одного иностранного государства в вопросах, которые касаются беспристрастного выполнения законов на территории республики», — написал Рейнсалу в Facebook.

Он добавил, что поведение властей по отношению к агентству Sputnik укладывается в эстонский правовой порядок, а также в санкционную политику Евросоюза, который наложил ограничения на деятельность ряда россиян, «поддерживающих агрессию против Украины», пишет ТАСС.

Ранее Валентина Матвиенко сделала заявление о том, что Россия предпримет жесткие ответные меры, если руководство Эстонии не прекратит притеснять журналистов агентства Sputnik.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #эстония #санкции

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