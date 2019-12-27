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13:18   27 Декабря 2019
Россия

Пушков посоветовал выступившему про Причерноморье мэру Херсона лучше молчать, чем говорить

Пушков посоветовал выступившему про Причерноморье мэру Херсона лучше молчать, чем говорить

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал высказавшемуся про Причерноморье мэру Херсона Владимиру Николаенко лучше молчать, чем говорить. Об этом член Совфеда написал в Twitter.

По словам Пушкова, херсонскому градоначальнику нужно следовать именно этой пословице. Кроме того, сенатор напомнил, что сам город Херсон, мэром которого является Николаенко, не является исконно украинским, а городскую крепость в 1778 году основала Россия, после этого она стала первой российской базой на Черном море.

Ранее Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российские территории  — это «болота под Москвой». Ситуацию также прокомментировала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, пообещавшая подарить херсонскому мэру хороший учебник по истории, чтобы он больше не допускал таких ошибок.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #пушков #политика #херсон

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