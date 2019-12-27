Пушков посоветовал выступившему про Причерноморье мэру Херсона лучше молчать, чем говорить
Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал высказавшемуся про Причерноморье мэру Херсона Владимиру Николаенко лучше молчать, чем говорить. Об этом член Совфеда написал в Twitter.
По словам Пушкова, херсонскому градоначальнику нужно следовать именно этой пословице. Кроме того, сенатор напомнил, что сам город Херсон, мэром которого является Николаенко, не является исконно украинским, а городскую крепость в 1778 году основала Россия, после этого она стала первой российской базой на Черном море.
Мэру Херсона надо бы следовать пословице «иногда лучше молчать, чем говорить». Херсон никогда не имел отношения к Украине. Крепость Херсона была основана Россией в 1778 и стала первой базой российского флота на Чёрном море. Чем-чем, а «исконно украинским» он никогда не был.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 27, 2019
Ранее Владимир Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российские территории — это «болота под Москвой». Ситуацию также прокомментировала депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская, пообещавшая подарить херсонскому мэру хороший учебник по истории, чтобы он больше не допускал таких ошибок.