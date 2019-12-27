Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Украинский президент Владимир Зеленский уволил в пятницу директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Соответствующий указ, подписанный украинским лидером, опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в документе.

Там же размещен другой указ, которым Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя ГБР депутата от партии «Слуга народа», главу комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

Ранее Верховная рада проголосовала за закон о реорганизации Государственного бюро расследований, в котором был прописан пункт об увольнении действующего руководителя.