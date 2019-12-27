Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

 Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу

Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

 Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной

Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной
Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

Юристы ФБК не в состоянии законодательно обосновать, что Шаведдинов «не годен»

 Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу

Майоров рассказал о конопле, пальмовом масле и закупке овощей к новогоднему столу
Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

 В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik

В экстонском МИД заявили, что не станут менять свою политику в отношении агентства Sputnik
Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

Эрдоган рискует стать жертвой террористов, с которыми играет в Ливии — эксперт

 Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной

Клинцевич назвал заявление США о запуске поездов в Крым информационной войной
13:26   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Зеленский уволил Романа Трубу с должности главы Госбюро расследований

Украинский президент Владимир Зеленский уволил в пятницу директора Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Соответствующий указ, подписанный украинским лидером, опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — говорится в документе.

Там же размещен другой указ, которым Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя ГБР депутата от партии «Слуга народа», главу комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

Ранее Верховная рада проголосовала за закон о реорганизации Государственного бюро расследований, в котором был прописан пункт об увольнении действующего руководителя.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #указ #верховная рада #весь мир #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...