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13:15   27 Декабря 2019
Россия

Особо ценные породы деревьев оцифруют в РФ ради защиты от незаконной рубки

Особо ценные породы деревьев оцифруют в РФ ради защиты от незаконной рубки

Пожары и незаконные рубки — две основные проблемы в лесном комплексе РФ. Об этом в пятницу, 27 декабря сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года.

По его словам, первые пожары в 2019 году пришли с Китая, а Россия потеряла достаточно много леса. Регионам выделили дополнительные деньги на охрану и средства пожаротушения.

«Пожары были мощные, мы ни одного человека не потеряли. Человеческая жизнь дороже всего», — передает слова сенатора корреспондент «Политики Сегодня».

Особо ценные породы деревьев оцифруют в РФ ради защиты от незаконной рубки

Часть лесных пожаров — рукотворное дело, за этим скрывается незаконная рубка, продолжил Алексей Майоров. Решили, что особо ценные породы деревьев оцифруют и установят чипы, чтобы максимально закрыть вывоз леса за границу.

«Эту задачу нам предстоит в следующем году решать», — добавил сенатор.

Многие договора на вырубку леса заключили незаконно. Совет Федерации с помощью прокуратуры достаточно большое количество договоров аренды леса расторг. Придется принимать новый лесной кодекс.

«Пока будем потихонечку править то законодательство, которое существует сейчас», — резюмировал Алексей Майоров.

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Автор: Анатолий Кубарев
#лес #совет федерации #лесные пожары #вырубка

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