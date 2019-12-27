Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что в уходящем году Россия не выполнила почти половину из заявленных космических запусков. По его словам, пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%.

«Причины разные, в том числе и недостатки в организации работы», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

В начале года гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал российскому лидеру Владимиру Путину о плане на 45 пусков. В пятницу, 27 декабря, «Роскосмос» сообщил, что выполнено лишь 25 стартов.

Кроме того, Борисов отметил, что запланированное на этот год обновление военной спутниковой группировки сорвалось. По указанию президента РФ в этой связи создана специальная комиссия.