Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре в Стамбуле, сообщают местные СМИ. Известно, что контейнеровоз направлялся в Турцию из Одессы.

ЧП случилось в районе Румели Хисары. По одной из версий, судно село на мель, а затем врезалось в набережную. Есть ли пострадавшие или жертвы, сейчас выясняют спасатели, но по предварительной информации, никто не пострадал. Сотрудники береговой охраны следят за ситуацией. Причина аварии пока неизвестна.