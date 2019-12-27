Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре в Стамбуле, сообщают местные СМИ. Известно, что контейнеровоз направлялся в Турцию из Одессы.
ЧП случилось в районе Румели Хисары. По одной из версий, судно село на мель, а затем врезалось в набережную. Есть ли пострадавшие или жертвы, сейчас выясняют спасатели, но по предварительной информации, никто не пострадал. Сотрудники береговой охраны следят за ситуацией. Причина аварии пока неизвестна.
DEVELOPING: Liberia-flagged cargo ship Songa Iridium collides with Istanbul’s Bosphorus shore, no casualties reported - AA pic.twitter.com/1mkPzuVcDa— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 27, 2019