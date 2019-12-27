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 Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

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Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
13:03   27 Декабря 2019
Весь мир

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре в Стамбуле, сообщают местные СМИ. Известно, что контейнеровоз направлялся в Турцию из Одессы.

ЧП случилось в районе Румели Хисары. По одной из версий, судно село на мель, а затем врезалось в набережную. Есть ли пострадавшие или жертвы, сейчас выясняют спасатели, но по предварительной информации, никто не пострадал. Сотрудники береговой охраны следят за ситуацией. Причина аварии пока неизвестна.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #происшествия #стамбул #чп #весь мир #босфор

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