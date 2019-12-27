Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Российский президент Владимир Путин принял главу МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 декабря.

Министр рассказал лидеру страны о результатах деятельности ведомства за уходящий год. Путин же, в свою очередь, поздравил Зиничева и его личный состав с профессиональным праздником — Днем спасателя:

«Евгений Николаевич, у вас праздник. Хочу поздравить вас, всех сотрудников, весь личный состав министерства по чрезвычайным ситуациям».

Он подчеркнул, что работа ведомства отлажена и эффективна.

«Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь. Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме», — добавил президент.

Ранее президент также направил сотрудникам и ветеранам министерства поздравительную телеграмму. Он назвал их героями, которые не жалеют себя ради спасения других.