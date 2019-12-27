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13:06   27 Декабря 2019
Россия

Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Российский президент Владимир Путин принял главу МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 27 декабря.

Министр рассказал лидеру страны о результатах деятельности ведомства за уходящий год. Путин же, в свою очередь, поздравил Зиничева и его личный состав с профессиональным праздником — Днем спасателя:

«Евгений Николаевич, у вас праздник. Хочу поздравить вас, всех сотрудников, весь личный состав министерства по чрезвычайным ситуациям».

Он подчеркнул, что работа ведомства отлажена и эффективна.

«Часто для людей, которые оказываются в очень сложной ситуации, сотрудники МЧС являются последней надеждой и приходят на помощь. Очень бы хотелось, чтобы эта помощь всегда приходила своевременно, оказывалась в полном объеме», — добавил президент.

Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Ранее президент также направил сотрудникам и ветеранам министерства поздравительную телеграмму. Он назвал их героями, которые не жалеют себя ради спасения других.

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Автор: Анна Манц
#мчс #путин #песков #зиничев

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