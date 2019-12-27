Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор заместителю главы министерства промышленности и торговли Виктору Евтухову за то, что ведомство не выполнило поручения с предыдущего совещания.

По словам вице-премьера, обсудили несколько вопросов, в частности, хотели установить дифференцированную ставку вывозной таможенной пошлины в зависимости от увеличения глубины переработки. Минпромторг принес карательный документ — кто не выполнит пропорцию, того лишат квот, а правительство ответило, что так делать не надо, а надо, наоборот, тем, кто более 40 процентов перерабатывает, снижать таможенную пошлину.

«Вы это сделали?», — спросил Трутнев Евтухова в ходе совещания.