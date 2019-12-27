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13:00   27 Декабря 2019
Россия

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев попросил объявить выговор заместителю главы министерства промышленности и торговли Виктору Евтухову за то, что ведомство не выполнило поручения с предыдущего совещания.

По словам вице-премьера, обсудили несколько вопросов, в частности, хотели установить дифференцированную ставку вывозной таможенной пошлины в зависимости от увеличения глубины переработки. Минпромторг принес карательный документ — кто не выполнит пропорцию, того лишат квот, а правительство ответило, что так делать не надо, а надо, наоборот, тем, кто более 40 процентов перерабатывает, снижать таможенную пошлину.

«Вы это сделали?», — спросил Трутнев Евтухова в ходе совещания.

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Замминистра ответил, что установить таможенную пошлину «таким образом невозможно». Трутнев продолжил, что на прошлом совещании также говорили о том, что ведомство лимитирует квоту на вывоз сельскопереработчикам. Однако правительство предложило связать квоту с объемом переработки и не лимитировать, когда стоит возможность тем предприятиям, которые этой переработкой занимаются, в пропорции от объема переработки вывозить без верхнего ограничения.

«Это сделано или нет?», — спросил Трутнев.

Евтухов ответил отрицательно. Вице-премьер попросил в протоколе представить предложение об объявлении выговора за то, что замглавы Минпромторга не выполнил решение заместителя председателя правительства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#трутнев #минпромторг #выговор #евтухов

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