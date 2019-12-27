Водитель опрокинувшегося в Липецкой области автобуса задержан

Полиция задержала водителя автобуса, который накануне вечером опрокинулся в Липецкой области. Жертвами ДТП стали два человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МВД в пятницу, 27 декабря.

Авария с рейсовым автобусом Москва — Тбилиси произошла на 356-м километре трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. В автобусе было 17 человек, 15 из которых выбрались из салона самостоятельно. Восемь человек, среди которых ребенок, пострадали. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

По факту ДТП возбуждено дело. В течение двух суток 60-летнему задержанному водителю изберут меру пресечения. Следствие начало процессуальную проверку. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением.

Пичиной аварии, по одной из версии, «могли стать неблагоприятные погодные условия и гололедица».