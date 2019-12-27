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 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
12:47   27 Декабря 2019
Россия

Житель Нижнего Новгорода продает снег по пять рублей за стакан

Житель Нижнего Новгорода продает снег по пять рублей за стакан

Житель Нижнего Новгорода продает снег по пять рублей за стакан, соответствующее объявление размещено на одном из порталов с объявлениями. Сейчас в городе снега нет, но один из предприимчивых местных жителей обещает его достать всем желающим.

Как указано в объявлении, снег чистый и свежий, не прошлогодний. Автор объявления говорит, что его товар идеален для встречи нового года. Предприниматель предлагает доставить снег самостоятельно, забрать самовывозом или арендовать. Также автор объявления готов привезти целый грузовик для того, чтобы дети слепили снеговика или соорудили во дворе горку.

Маленькую кучку снега житель Нижнего Новгорода продает за 200 рублей, а вот за большую покупателям придется заплатить 1,5 тысячи рублей. При этом сколько весит большая и маленькая кучи, предприниматель не уточняет.

Синоптики прогнозируют сильный снег в Нижнем Новгороде лишь во вторник, 31 декабря, уточняет «Интерфакс».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #нижний новгород #общество #снег

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