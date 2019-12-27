Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

Заявления посольства США на Украине, осуждающие запуск железнодорожного сообщения материковой части России с полуостровом Крым, хоть и вызывают сожаление, но никак не повлияют на график движения поездов.

Об этом в пятницу заяви депутат Государственной думы от республики Крым Руслан Бальбек в ответ на сделанное американским посольством в Киеве заявление о запуске железнодорожной части Крымского моста.

«Железнодорожное сообщение с одним из регионов России может вызывать лишь радость населения, в первую очередь крымчан. А заявления американского посольства, хотя вызывают сожаление, тем не менее никак не повлияют на график движения поездов из материковой России на полуостров», — отметил парламентарий.

его словам, в течение последних пяти лет США сознательно отвергают все, происходящее в Крыму, воспринимая как повод для протеста все улучшения, которые были созданы для жителей полуострова.

«Протесты американских дипломатов стали уже неотъемлемой частью крымского бытия. Впрочем, сами крымчане на эти заявления никакого внимания не обращают», — заключил депутат.

Напомним, ранее посольство США на Украине выразило сожаление по поводу запуска железнодорожной части крымского моста, отметив, что подобные действия России демонстрируют «вопиющее неуважение» к украинскому суверенитету и территориальной целостности страны.