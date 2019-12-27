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Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

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 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
12:36   27 Декабря 2019
Россия

Производителей свеклы не обрадовал высокий урожай 2019 года

Производителей свеклы не обрадовал высокий урожай 2019 года

Необходимо ввести некую плановость в сельском хозяйстве. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года. По его словам, в 2019 году получился очень высокий урожай свеклы, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«Надо радоваться, а производители плачут», — добавил сенатор.

Алексей Майоров предложил ввести некую плановость в сельском хозяйстве, но не советскую, а экономическую. Это нужно, чтобы держать рынки сбалансированными, а цены — стабильными. Например, в Нечерноземье надо выращивать лен или еще какие-то виды культур.

«Мы приняли постановление отдельное по льну, отправили в правительство», — добавил сенатор.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #экология #нацпроекты #свекла

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