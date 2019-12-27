Производителей свеклы не обрадовал высокий урожай 2019 года
Необходимо ввести некую плановость в сельском хозяйстве. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года. По его словам, в 2019 году получился очень высокий урожай свеклы, передает корреспондент «Политики Сегодня».
«Надо радоваться, а производители плачут», — добавил сенатор.
Алексей Майоров предложил ввести некую плановость в сельском хозяйстве, но не советскую, а экономическую. Это нужно, чтобы держать рынки сбалансированными, а цены — стабильными. Например, в Нечерноземье надо выращивать лен или еще какие-то виды культур.
«Мы приняли постановление отдельное по льну, отправили в правительство», — добавил сенатор.
Пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова, посвящённая итогам работы комитета за 2019 годhttps://t.co/p6PSAzOxHe— Совет Федерации (@SovFedInfo) 27 декабря 2019 г.