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12:29   27 Декабря 2019
Весь мир

Рейс Багдад – Минск совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону

Рейс Багдад – Минск совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону

Пассажирский самолет, летевший из Багдада в Минск внепланово сел в ростовском аэропорту из-за технической неполадки.

Об этом в пятницу сообщил представитель аэропорта Ростова-на-Дону, отметив, что в результате произошедшего никто не пострадал.

«Самолет компании IraqiAirways, следовавший из Багдада в Минск, в 11.15 по московскому времени внепланово приземлился на запасном аэродроме в Ростове-на-Дону», - говорится в сообщении.

Ранее агентство ТАСС, ссылаясь на источник в ростовских экстренных службах, сообщило об экстренной посадке самолета «Иранских авиалиний» в Платове. Как отмечалось, причиной экстренной посадки стал отказ автопилота.

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Автор: Александр Люблинский
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