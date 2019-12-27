Кремль опроверг слухи, что взрыв в Магнитогорске в прошлом году был терактом

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, произошедший 31 декабря 2018 года, не был терактом, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 декабря.

Согласно репортажам некоторых СМИ, жители города считают инцидент террористическим актом.

«Информация экспертов свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности», — отреагировал он на подобные заявления.

Также Песков опроверг данные о том, что в обрушившемся доме якобы жили люди, интересные спецслужбам.

«Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», — констатировал представитель Кремля.

Напомним, что в трагедии погибли 39 человек.