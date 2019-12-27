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Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
12:33   27 Декабря 2019
Россия

Кремль опроверг слухи, что взрыв в Магнитогорске в прошлом году был терактом

Кремль опроверг слухи, что взрыв в Магнитогорске в прошлом году был терактом

Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске, произошедший 31 декабря 2018 года, не был терактом, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 декабря.

Согласно репортажам некоторых СМИ, жители города считают инцидент террористическим актом.

«Информация экспертов свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности», — отреагировал он на подобные заявления.

Также Песков опроверг данные о том, что в обрушившемся доме якобы жили люди, интересные спецслужбам.

«Причиной этой трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь нет темы даже для обсуждения», — констатировал представитель Кремля.

Кремль опроверг слухи, что взрыв в Магнитогорске в прошлом году был терактом

Напомним, что в трагедии погибли 39 человек.

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Автор: Анна Манц
#песков #теракт #кремль #взрыв газа #магнитогорск

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