Госавиаслужба Украины взыскала первый штраф за полет над Крымом, следует из Facebook командования воздушных сил страны 27 декабря. Его сумма составила 136 тысяч гривен, что равняется примерно 360 тысячам рублей.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», — указано в публикации.

Штраф выплатила авиакомпания «Euro-Asia Air», ее самолет пересек Крым 8 августа.

Напомним, что в конце октября 2015 года Киев официально прекратил воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом. Уже почти пять лет украинские службы регулярно выписывают штрафы российским авиакомпаниям. По последним данным ВСУ, их сумма достигает 13 миллиардов долларов или почти 35 миллиардов рублей.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным и «оккупированным».