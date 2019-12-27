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Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

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12:46   27 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Госавиаслужба Украины взыскала первый штраф за полет над Крымом, следует из Facebook командования воздушных сил страны 27 декабря. Его сумма составила 136 тысяч гривен, что равняется примерно 360 тысячам рублей.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства. Поэтому госбюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», — указано в публикации.

Штраф выплатила авиакомпания «Euro-Asia Air», ее самолет пересек Крым 8 августа.

Напомним, что в конце октября 2015 года Киев официально прекратил воздушное, автобусное и железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом. Уже почти пять лет украинские службы регулярно выписывают штрафы российским авиакомпаниям. По последним данным ВСУ, их сумма достигает 13 миллиардов долларов или почти 35 миллиардов рублей.

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным и «оккупированным».

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #крым #самолет #штраф

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