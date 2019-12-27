Стоматолог из Австралии Элизабет Милфорд рассказала об основных ошибках, которые люди допускают при чистке зубов. Об этом сообщает Daily Mail в пятницу, 27 декабря

Специалист отметила, что большинство предпочитают полоскать рот водой сразу после чистки зубов. Это снижает укрепляющий эффект зубной пасты. По словам Милфорд, нежелательно чистить зубы после кислой пищи или напитков, поскольку это может повредить эмаль.

Многие делают эту процедуру слишком быстро или слишком усердно, отметила врач. Она посоветовала тратить на чистку около двух минут и стараться не нажимать на щетку слишком сильно.

Стоматолог советует пользоваться мягкой зубной щеткой и менять ее как только ворсинки начнут пушиться.