Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

 Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева
Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

 Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева
Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
12:27   27 Декабря 2019
Россия

Украинский чиновник получит в подарок от Поклонской учебник по истории

Украинский чиновник получит в подарок от Поклонской учебник по истории

Мэр украинского города Херсон Владимир Николаенко получит в подарок от депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской учебник по истории. Об этом парламентарий заявила в пятницу, 27 декабря, после высказываний чиновника.

Ранее Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российские территории  — это «болота под Москвой».

Полонская заявила, что отправит Владимиру Николаенко в качестве новогоднего подарка учебник по истории. По ее словам, земли, о которых он говорит, были пустующими, и на них обитали разные кочевые племена, но постоянно там никто не жил. Депутат напомнила, что после Петра I Российская империя присоединила как Крым, так и Причерноморье.

Парламентарий отметила, что если бы херсонский мэр читал нормальные учебники по истории, то знал бы, что Российская империя на этих землях остановила жестокость и превратила территории в развивающиеся. Поклонская говорит, что в советские годы территории «прирезали к Украине, чтобы там было индустриальное развитие — добыча угля, сельское хозяйство».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #политика #херсон #поклонская

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...