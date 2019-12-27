Украинский чиновник получит в подарок от Поклонской учебник по истории

Мэр украинского города Херсон Владимир Николаенко получит в подарок от депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской учебник по истории. Об этом парламентарий заявила в пятницу, 27 декабря, после высказываний чиновника.

Ранее Николаенко заявил, что Причерноморье не имеет отношения к России, а исконно российские территории — это «болота под Москвой».

Полонская заявила, что отправит Владимиру Николаенко в качестве новогоднего подарка учебник по истории. По ее словам, земли, о которых он говорит, были пустующими, и на них обитали разные кочевые племена, но постоянно там никто не жил. Депутат напомнила, что после Петра I Российская империя присоединила как Крым, так и Причерноморье.

Парламентарий отметила, что если бы херсонский мэр читал нормальные учебники по истории, то знал бы, что Российская империя на этих землях остановила жестокость и превратила территории в развивающиеся. Поклонская говорит, что в советские годы территории «прирезали к Украине, чтобы там было индустриальное развитие — добыча угля, сельское хозяйство».