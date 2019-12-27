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12:28   27 Декабря 2019
Россия

Минсельхоз РФ подготовил нормативно-правовую базу для закона об органике

Минсельхоз РФ подготовил нормативно-правовую базу для закона об органике

Все подзаконные акты, которые необходимы для вступления в силу российского закона об органической продукции, утвердили. Об этом сообщил представитель министерства сельского хозяйства. По его словам, закон об органической продукции вступит в силу с 1 января 2020 года​​​.

Документ формирует нормативно-правовую базу для развития в РФ производства такой продукции. Принципы органического производства исключают использование удобрений и химических средств. Минсельхоз РФ совместно с другими органами власти разработал несколько подзаконных актов, в том числе приказы о форме и порядке использования графического изображения (знака) органической продукции единого образца, а также о ведении единого государственного реестра производителей органической продукции.

Сейчас указанные документы зарегистрированы министерством юстиции. Таким образом, утвердили все необходимые акты для вступления закона об органике в силу. Единый государственный реестр производителей органической продукции обнародуют на сайте Минсельхоза РФ в целях информирования потребителей.

Производитель сможет использовать знак органической продукции единого образца, когда получит сертификат соответствия и войдет в единый государственный реестр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #минсельхоз #органическая продукция

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