Министерство нефти Сирии создаст нефтегазовый информационный центр совместно с РФ

Министерство нефти Сирии намерено создать в Дамаске нефтегазовый информационный центр в рамках дорожной карты, которую недавно подписали Дамаск и Москва. Это произошло на заседании российско-сирийской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр нефти Али Ганем выразил надежду, что центр станет первичной информационной базой для всего нефтяного сектора. По его словам, строительство уже начато. Центр будут курировать сирийская и российская стороны.