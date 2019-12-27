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Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

 Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева
Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
12:13   27 Декабря 2019
Весь мир

Министерство нефти Сирии создаст нефтегазовый информационный центр совместно с РФ

Министерство нефти Сирии создаст нефтегазовый информационный центр совместно с РФ

Министерство нефти Сирии намерено создать в Дамаске нефтегазовый информационный центр в рамках дорожной карты, которую недавно подписали Дамаск и Москва. Это произошло на заседании российско-сирийской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Министр нефти Али Ганем выразил надежду, что центр станет первичной информационной базой для всего нефтяного сектора. По его словам, строительство уже начато. Центр будут курировать сирийская и российская стороны.

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Автор: Тоня Краснова
#сирия

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