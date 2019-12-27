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12:01   27 Декабря 2019
Россия

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на следующей неделе

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на следующей неделе

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на следующей неделе, это произойдет 1 января 2020 года, напоминает министерство труда.

Индексация затронет порядка 31 миллион российских пенсионеров, отметили в ведомстве. Пенсии проиндексируются на 6,6 процента в 2020 году, на 6,3 процента в 2021 году, и на 5,9 процента — в 2022-м.

Пенсионный фонд РФ спрогнозировал размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров на уровне 16,4 тысячи рублей. Через два года показатель достигнет отметки в 18,3 тысячи рублей, отметили в Минтруде.

По данным главы ПФР Антона Дроздова, размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году составил 15,4 тысячи рублей. В апреле предстоящего года проиндексируют пенсии по государственному пенсионному обеспечению, ожидается, что показатель составит семь процентов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #пенсии #индексация пенсий

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