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12:03   27 Декабря 2019
Россия

Фермер предложил создать российский Союз улитководов

Фермер предложил создать российский Союз улитководов

Ассоциация объединит фермеров, занимающихся разведением и выращиванием улиток. Об этом сообщил фермер Сергей Балаев. По его словам, после встречи с российским лидером Владимиром Путиным из разных регионов позвонили производители, занимающиеся улитками.

«Мы подумали: если в стране есть ассоциация звероводов, союзы оленеводов и птицеводов, почему бы не объединиться улитководам», — добавил Балаев.

В ходе встречи президента РФ с сельской общественностью в Адыгее в понедельник, 23 декабря, фермер поднял вопрос о включении производства улиток в список видов сельскохозяйственной деятельности. Путин поручил министерству сельского хозяйства совместно с Россельхознадзором оперативно проработать вопрос.

Уже в четверг, 26 декабря, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил на заседании Государственного совета по аграрной политике, что разведение виноградных улиток получит статус сельхоздеятельности, что позволит производителям получать господдержку, в частности гранты.

Сергей Балаев производит улиток в Подмосковье, в селе Парфентьево Коломенского района. Фермер продает до семи тонн мяса улиток ежегодно, но планирует выйти на годовое производство в 100 тонн. Господдержка поможет российским улитководам выйти на новый профессиональный уровень.

«Мы раньше как любители были. Надеюсь, что теперь сможем ввезти маточное поголовье в РФ, сможем использовать земли сельхозназначения для выращивания улиток», -— резюмировал Балаев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #союз #улитки

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