Армения получила российские истребители Су-30СМ

Российские многофунциональные истребители Су-30СМ доставлены в Армению. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян в Facebook в пятницу, 27 декабря.

По словам главы правительства, Су-30СМ — главное приобретение года. Так Пашинян подписал видео с полетами четырех истребителей.

Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян рассказал о частичной оплате контракта на поставку российских Су-30СМ. Он отметил, что на первом этапе Армения планирует получить четыре истребителя в конце 2019 — начале 2020 годов.

Всего Ереван хочет закупить 12 самолетов.