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 Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева
Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
11:51   27 Декабря 2019
Россия

Армения получила российские истребители Су-30СМ

Армения получила российские истребители Су-30СМ

Российские многофунциональные истребители Су-30СМ доставлены в Армению. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян в Facebook в пятницу, 27 декабря.

По словам главы правительства, Су-30СМ — главное приобретение года. Так Пашинян подписал видео с полетами четырех истребителей.

Ранее глава Минобороны Армении Давид Тоноян рассказал о частичной оплате контракта на поставку российских Су-30СМ. Он отметил, что на первом этапе Армения планирует получить четыре истребителя в конце 2019 — начале 2020 годов.

Всего Ереван хочет закупить 12 самолетов.

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Автор: Арсений Аскольский
#армения #су-30м

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