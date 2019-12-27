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12:04   27 Декабря 2019
Россия

Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу

Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу

Специалисты Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе разных видов колбас, а также о правилах хранения этого продукта. Рекомендации разместили на сайте ведомства 27 декабря.

Оболочка любого колбасного изделия должна быть чистой, сухой, а также должна плотно покрывать его. При возможности нужно изучить срез продукта. «Зерна» в сервелате, например, должны быть не больше трех миллиметров. Желтый цвет шпика показывает, что продукт просрочен.

Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу

В состав сервелата, по ГОСТу, входят говядина и нежирная свинина. Масса должна быть однородной и может иметь цвет от розового до темно-красного. Если же в составе указаны стабилизаторы, ускорители созревания и ароматизаторы, то это значит, что при производстве соблюдался не ГОСТ, а менее строгие технические условия (ТУ).

Сырокопченая колбаса, изготовленная по ГОСТу, не может иметь низкую цену, предупредили в Роскачестве. В противном случае ее произвели по ТУ, а мясо говядины или свинины заменили на птичье, животные белки и растительные компоненты. Длина сырокопченой колбасы не может превышать 50 сантиметров, а батон должен быть ровным. Также допускается серовато-белый налет солей, но не в большом количестве.

Роскачество дало советы по выбору колбасы к новогоднему столу

Любую колбасу необходимо хранить в холодильнике при температуре от нуля до плюс шести градусов. При таких условиях срок хранения достигает 30 дней. Если же заморозить изделие при температуре в минус десять градусов, то срок хранения увеличивается до 90 суток.

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Автор: Анна Манц
#колбаса #роскачество

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