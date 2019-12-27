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 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

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11:38   27 Декабря 2019
Россия

Прощание с Галиной Волчек и похороны пройдут 29 декабря

Прощание с Галиной Волчек и похороны пройдут 29 декабря

Прощание с художественным руководителем московского театра «Современник» Галиной Волчек и похороны пройдут в воскресенье, 29 декабря. Информацию об этом подтвердили в театре.

86-летняя Галина Волчек скончалась вечером в минувший четверг, 26 декабря. Причиной стало двустороннее воспаление легких, хотя изначально сообщалось, что ее госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Сейчас театр «Современник» закрыт, но поклонники уже несут к зданию цветы в память о худруке. Цветы кладут на ступеньки театра, около дверей. С журналистами сотрудники театра не общаются и никаких комментариев не дают, отмечают РИА Новости.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #современник #галина волчек

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