Прощание с Галиной Волчек и похороны пройдут 29 декабря

Прощание с художественным руководителем московского театра «Современник» Галиной Волчек и похороны пройдут в воскресенье, 29 декабря. Информацию об этом подтвердили в театре.

86-летняя Галина Волчек скончалась вечером в минувший четверг, 26 декабря. Причиной стало двустороннее воспаление легких, хотя изначально сообщалось, что ее госпитализировали в Боткинскую больницу из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Сейчас театр «Современник» закрыт, но поклонники уже несут к зданию цветы в память о худруке. Цветы кладут на ступеньки театра, около дверей. С журналистами сотрудники театра не общаются и никаких комментариев не дают, отмечают РИА Новости.