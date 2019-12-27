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 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
11:23   27 Декабря 2019
Весь мир

Путин направил Токаеву соболезнования после крушения самолета в Алма-Ате

Путин направил Токаеву соболезнования после крушения самолета в Алма-Ате

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему казахскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой, которая произошла в пятницу утром в Алма-Ате.

По словам Путина, россияне разделяют скорбь тех, кто в результате падения самолета потерял своих родных.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, самолет казахской авиакомпании Bek Air, который должен был выполнять рейс из Алма-Аты в Нур-Султан (бывшая Аснана), на взлете потерял высоту и, пробив бетонное ограждение, врезался в недостроенный двухэтажный дом. На борту самолета в момент катастрофы находились 98 человек.

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Автор: Александр Люблинский
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