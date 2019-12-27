Перрон и рулежные дорожки «Шереметьево» отвечают установленным требованиям

Московский аэропорт опроверг информацию о ненадлежащем состоянии перрона и рулежных дорожек. Об этом сообщил представитель «Шереметьево». По его словам, перрон и рулежные дорожки не только находятся в эксплуатационном состоянии, но и отвечают установленным требованиям.

Самолет «Аэрофлота» рейсом Москва — Самара мог выкатиться на грунт в «Шереметьево» из-за скользкой рулежной дорожки или из-за неработающих огней на ней​​​. Ранее пресс-служба российской авиакомпании сообщила, что пострадавших в результате выкатывания самолета на грунт в пределах перрона нет.

Самолет повреждений не получил, а пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь. На борту воздушного судна находились 74 пассажира и пять членов экипажа.