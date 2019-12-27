Перрон и рулежные дорожки «Шереметьево» отвечают установленным требованиям
Московский аэропорт опроверг информацию о ненадлежащем состоянии перрона и рулежных дорожек. Об этом сообщил представитель «Шереметьево». По его словам, перрон и рулежные дорожки не только находятся в эксплуатационном состоянии, но и отвечают установленным требованиям.
Самолет «Аэрофлота» рейсом Москва — Самара мог выкатиться на грунт в «Шереметьево» из-за скользкой рулежной дорожки или из-за неработающих огней на ней. Ранее пресс-служба российской авиакомпании сообщила, что пострадавших в результате выкатывания самолета на грунт в пределах перрона нет.
Самолет повреждений не получил, а пассажиры высаживались штатным способом через заднюю дверь. На борту воздушного судна находились 74 пассажира и пять членов экипажа.
SVOinfo — Новый Терминал С в #Шереметьево обеспечат централизованной системой заправки самолётов: https://t.co/JIX0ayPn3T Фото: Артём Аникеев @artyom_anikeev#SVOTerminalC pic.twitter.com/yB2TcLEzzS— Международный аэропорт Шереметьево (@svo_airport) 26 декабря 2019 г.