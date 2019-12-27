Эксперт указал, что массовый сбор данных через Facebook играет на руку спецслужбам США

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал нововведение в американской социальной сети Facebook по принудительному сбору персональных данных за использование Messenger.

Напомним, что теперь люди не могут пользоваться сервисом, не имея учетной записи, хотя раньше достаточно было лишь номера телефона. В связи с этим, иностранные регуляторы виртуального пространства выразили беспокойство из-за буквально принудительного сбора данных. Зыков в беседе с «Экономикой сегодня» пояснил, что причин такой политики несколько:

«Во-первых, американская соцсеть стремится сделать некий сквозной мессенджер, чтобы пользователи трех крупнейших платформ компании — Facebook, Instagram и WhatsApp — могли пользоваться ими, имея единый аккаунт, а не создавая новый для каждого», — назвал он первую.

То есть в этом случае, подобная бизнес-модель нацелена на удобство, прежде всего, пользователей.

«С другой стороны, стремление массово собирать личные данные пользователей не зря вызывает опасения у регуляторов разных стран. Мы видим, как глава Facebook Марк Цукерберг регулярно бывает в Конгрессе США и публично отчитывается там о работе компании. Кроме того, он открыто признавал, что сотрудничает со спецслужбами США, которые заинтересованы в сборе персональных данных о пользователях по всему миру», — заметил эксперт.

Собеседник агентства отметил, что современные интернет-пользователи постепенно приходят к пониманию необходимости минимизировать свой «цифровой след», то есть личные данные в социальных сетях.

«К сожалению, в Россию новые тренды и веяния приходят с определенным опозданием. И если в Штатах уже сейчас предпочитают не делиться персональными данными с соцсетями, то в нашей стране пользователи осознают это только через несколько лет», — сказал он.

Вашингтон очень держится за сетевую империю Цукерберга, ведь это кладезь полезной информации: кто, где и когда был, отношения между людьми, их сообщения и так далее. Из-за этого правительство Штатов всеми способами обеспечивает олигополию Facebook.