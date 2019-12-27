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11:27   27 Декабря 2019
Россия

Эксперт указал, что массовый сбор данных через Facebook играет на руку спецслужбам США

Эксперт указал, что массовый сбор данных через Facebook играет на руку спецслужбам США

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал нововведение в американской социальной сети Facebook по принудительному сбору персональных данных за использование Messenger.

Напомним, что теперь люди не могут пользоваться сервисом, не имея учетной записи, хотя раньше достаточно было лишь номера телефона. В связи с этим, иностранные регуляторы виртуального пространства выразили беспокойство из-за буквально принудительного сбора данных. Зыков в беседе с «Экономикой сегодня» пояснил, что причин такой политики несколько:

«Во-первых, американская соцсеть стремится сделать некий сквозной мессенджер, чтобы пользователи трех крупнейших платформ компании — Facebook, Instagram и WhatsApp — могли пользоваться ими, имея единый аккаунт, а не создавая новый для каждого», — назвал он первую. 

То есть в этом случае, подобная бизнес-модель нацелена на удобство, прежде всего, пользователей.

«С другой стороны, стремление массово собирать личные данные пользователей не зря вызывает опасения у регуляторов разных стран. Мы видим, как глава Facebook Марк Цукерберг регулярно бывает в Конгрессе США и публично отчитывается там о работе компании. Кроме того, он открыто признавал, что сотрудничает со спецслужбами США, которые заинтересованы в сборе персональных данных о пользователях по всему миру», — заметил эксперт.

Эксперт указал, что массовый сбор данных через Facebook играет на руку спецслужбам США

Собеседник агентства отметил, что современные интернет-пользователи постепенно приходят к пониманию необходимости минимизировать свой «цифровой след», то есть личные данные в социальных сетях.

«К сожалению, в Россию новые тренды и веяния приходят с определенным опозданием. И если в Штатах уже сейчас предпочитают не делиться персональными данными с соцсетями, то в нашей стране пользователи осознают это только через несколько лет», — сказал он.

Эксперт указал, что массовый сбор данных через Facebook играет на руку спецслужбам США

Вашингтон очень держится за сетевую империю Цукерберга, ведь это кладезь полезной информации: кто, где и когда был, отношения между людьми, их сообщения и так далее. Из-за этого правительство Штатов всеми способами обеспечивает олигополию Facebook.

«Мы помним, как очень популярен в Штатах стал мессенджер TikTok, но власти практически выдавливали его с рынка. Впоследствии эта история повторилась с компаниями «Лаборатория Касперского» и Huawei. Ангажированное отношение к иностранным компаниям и трепетное сохранение позиций Facebook налицо. Вероятно, из-за принудительного сбора американской соцсетью персональных данных пользователей она даже потеряет часть поклонников. Но с другой, такой отток будет невелик — многие люди, привыкшие пользоваться сервисами компании, все же согласятся личной информацией поделиться», — подытожил Зыков.

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Автор: Анна Манц
#сша #facebook #цукерберг

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