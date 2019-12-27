Лавров заявил, что Россия готова принять у себя саммит G7

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять встречу стран G7 в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 27 декабря.

Он также напомнил, что не Россия покинула «Группу восьми». После госпереворота на Украине в 2014 году остальные семеро членов группы отказались участвовать в мероприятиях российского председательства, подчеркнул глава МИД.

«Иными словами, именно «семерка» покинула этот формат», — отметил Лавров.

Так он ответил на вопрос о возможности возвращения Москвы в G8. Лавров добавил, что российский лидер Владимир Путин говорил: «Если наши партнёры хотят к нам приехать, мы будем рады».

Ранее в Кремле отмечали, что возвращение к «Группе восьми» не является самоцелью для России.