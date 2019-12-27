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Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

Глава МЧС рассказал Путину об итогах работы за 2019 год

 Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева

Замглавы Минпромторга Евтухов не выполненил поручения Трутнева
Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

Крымский депутат заявил, что США уже пять лет отвергают все, что происходит в Крыму

 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
11:27   27 Декабря 2019
Россия

Лавров заявил, что Россия готова принять у себя саммит G7

Лавров заявил, что Россия готова принять у себя саммит G7

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять встречу стран G7 в Москве, Петербурге, Сочи или Ялте. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 27 декабря.

Он также напомнил, что не Россия покинула «Группу восьми». После госпереворота на Украине в 2014 году остальные семеро членов группы отказались участвовать в мероприятиях российского председательства, подчеркнул глава МИД.

«Иными словами, именно «семерка» покинула этот формат», — отметил Лавров.

Так он ответил на вопрос о возможности возвращения Москвы в G8. Лавров добавил, что российский лидер Владимир Путин говорил: «Если наши партнёры хотят к нам приехать, мы будем рады».

Ранее в Кремле отмечали, что возвращение к «Группе восьми» не является самоцелью для России.

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Автор: Арсений Аскольский
#лавров #g8

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