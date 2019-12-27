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Казахская авиакомпания первой выплатила Украине штраф за полет над Крымом

 Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»
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 Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре

Сухогруз под флагом Либерии врезался в набережную на Босфоре
11:43   27 Декабря 2019
Россия

Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летием

Путин поздравил Эммануила Виторгана с 80-летием

Президент РФ Владимир Путин направил народному артисту России Эммануилу Виторгану, который отмечает 80-летний юбилей, поздравительную телеграмму.

Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Замечательный артист и обаятельный человек, своим многогранным творчеством вы покорили сердца зрителей всех поколений. Мастерское владение профессией, трудолюбие и самоотдача помогают вам играть ярко и талантливо, создавать в кино и на театральной сцене интересные, запоминающиеся образы», — говорится в телеграмме.

Также президент отметил, что актер по-прежнему приносит своим многочисленным поклонникам радость новыми ролями, заряжая их энергией и оптимизмом. В заключение глава государства пожелал юбиляру здоровья и успехов.

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Автор: Александр Люблинский
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