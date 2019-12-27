Депутат партии Порошенко заявил, что из-за Крымского моста Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что президент РФ Владимир Путин построил мост, благодаря которому Кубань будет ближе. Такое видео он выложил на своем Youtube-канале.

По словам политика, в создании Крымского моста есть позитивные моменты для Украины. По нему жители страны смогут добраться до Кубани. При этом на ролике парламентарий одет в футболку с надписью KUBAN на английском языке, стилизованной под украинский флаг.

Ранее Гончаренко уже заявлял о притязаниях Киева на Кубань. Депутат привызвал «заполучить» российский регион и сделать Кубань «украинской Кубой».

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России. Его длина составляет 19 километров. Запуск автомобильного движения по мосту изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, движение открылось 15 мая.

Российский лидер Владимир Путин торжественно открыл железнодорожную часть сооружения через Керченский пролив 23 декабря.