Взаимные претензии России и Украины по газу обнуляются с 1 января

Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу, сообщил глава российского министерства энергетики Александр Новак 27 декабря.

Также в новом году будут сняты аресты с имущества. Стоит отметить, что договоренность об отказе от исков без окончательного решения указана в протоколе о сотрудничестве от 20 декабря. Теперь российский «Газпром» заключит межоператорское соглашение с «Оператором ГТС Украины» и договор по бронированию мощностей для транспортировки с «Нафтогазом».

Помимо этого, российская энергетическая компания выплатит украинской почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правительство Украины подпишет с «Газпромом» «мировую» о снятии антимонопольных претензий на сумму в 7,4 миллиарда долларов.